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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 60 ФАКТОВ НЕЗАКОННОГО ПРОВОЗА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
17:45 18.10.2019
Брестские таможенники с начала 2019 года выявили 63 факта незаконного провоза через границу наличных денег.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, очередной случай произошел в пункте пропуска «Песчатка». Для прохождения границы 58-летний водитель машины Lexus выбрал «зеленый» коридор. Во время проверки выяснилось, что гражданин России не задекларировал принадлежащую ему иностранную валюту, эквивалентную 19511 долларов США.
Деньги, превышающие сумму в 10 тысяч долларов США, изъяты до решения суда.
По факту нарушения таможенного законодательства в отношении гражданина Брестская таможня начала административный процесс по ч. 2 ст. 14.5 КоАП.
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