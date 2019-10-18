В бюджет Гомельской области за 9 месяцев 2019 года поступило 1940,8 млн руб., в том числе в республиканский бюджет – 544,4 млн руб., в местные бюджеты – 1396,4 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, план доходов отчетного периода консолидированного бюджета исполнен на 101,8%. Сверх плана поступило в доход бюджета 34,8 млн рублей.

Около 60% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений трех налогов: 25% – за счет подоходного налога, 20,3% – акцизов, 13,6% – за счет налога на добавленную стоимость.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области за январь-сентябрь 2019 года поступило 1516 млн руб. На их долю приходится 78,1% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 335,2 млн руб. (17,3%), индивидуальных предпринимателей – 43,3 млн руб. (2,2%), физических лиц – 46,4 млн руб. (2,4%).

Задолженность по платежам в бюджет по состоянию на 1 октября 2019 года составила 31,6 млн рублей.

Формирование бюджета Гомельской области в январе-сентябре 2019 года обеспечивали более 494 тыс. плательщиков, в том числе порядка 19 тыс. организаций, около 28 тыс. индивидуальных предпринимателей и 447 тыс. физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.