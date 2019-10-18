46,1% белорусских бизнесменов считают свое экономическое положение хорошим и только 10,7% - плохим. Такие данные содержатся в исследовании состояния малого и среднего частного бизнеса в Беларуси в 2019 году, проведенном Исследовательским центром ИПМ.

Согласно исследованию, нынешнее экономическое положение предприятий в целом оценивается позитивно или нейтрально, то есть как ни плохое, ни хорошее. Так, 46,1% бизнесменов считают свое экономическое положение хорошим и только 10,7% - плохим.

Оценка текущего экономического положения заметно изменяется по годам в положительную сторону соответственно улучшению макроэкономических условий ведения бизнеса и развитию сектора МСП. Все больше представителей частных предприятий из сектора МСП оценивают свое экономическое положение как хорошее. Их доля впервые за время опросов сравнялась с теми, кто оценивает положение своего предприятия нейтрально.

При этом респонденты позитивнее оценивают изменения в экономическом положении своего предприятия, чем в своей отрасли и в особенности в экономике в целом.

Соответственно, увеличивается и доля респондентов, которые говорят об улучшении экономического положения своих предприятий. Вероятно, основным фактором улучшения экономических показателей сектора стал рост внутреннего спроса.

В частности, респонденты, говорят о росте объемов производства. Распределение ответов на данный вопрос соответствует прошлогоднему, что говорит о стабильности темпов их роста. Оценки изменения финансовых показателей деятельности МСП за прошедший год также не поменялись. Вследствие роста продаж у многих МСП растет, с одной стороны, дебиторская задолженность, а с другой – прибыль.

Одновременно с этим 40,2% ставят сейчас своей целью расширение бизнеса, а 57,4% бизнесменов сконцентрированы на сохранении достигнутого уровня развития. Сокращать бизнес собираются только 2,5% представителей МСП, даже несмотря на то, что за прошедший год экономическое положение ухудшилось у пятой части предприятий.

Соответственно, увеличилась и конкуренция на рынке: 66% бизнесменов говорят, что уровень конкуренции на их рынках растет, при этом 31,9% отмечают, что данный рост является скорее быстрым, чем умеренным.

Вследствие развития бизнеса и роста конкуренции на внутреннем рынке увеличивается доля предприятий, экспортирующих свою продукцию (до 40%).

При этом более чем у трети из них доля экспорта превышает 50%. За последний год у 32,7% экспортеров увеличились объемы экспорта в стоимостном выражении, у 43,4% они остались неизменными и у 23,9% они сократились. Объем экспортных поставок увеличивается, но не может оказывать такого значимого влияния на сектор, как рост внутреннего спроса. Тем не менее из тех, кто пока не занимается экспортом, 22,2% планируют начать экспортировать свои товары и услуги и в основном на рынки России.

В секторе МСП значительно улучшились оценки изменения инвестиций. Это может говорить о том, что восстановительный рост предыдущих лет исчерпывает себя и предприятия все чаще инвестируют в расширение бизнеса.

Увеличение инвестиционной активности не сопровождается ростом кредиторской задолженности - ответы о динамике кредиторской задолженности сбалансированы. В прошедшем году за кредитом обращались 49,1% респондентов, 44,9% поучили кредит, что намного больше, чем в предыдущие годы. Это стало следствием улучшения доступности кредитования: о высоких ставках как о преграде для получения кредита ответило небольшое количество респондентов.

С расширением бизнеса растет и занятость на предприятиях - число предприятий, где она растет, превышает число МСП, где она сокращается. Оценка соответствия предложения трудовых ресурсов требованиям компаний не меняется последние годы. В целом она остается нейтральной. Такая динамика ответов может говорить о том, что значимых изменений на рынке труда не происходит и трудовые ресурсы не являются ключевым барьером для развития бизнеса в Беларуси.

В отсутствие дефицита трудовых ресурсов перед бизнесом не стоит задача повышения уровня оплаты труда на предприятиях. Зарплата за последний года росла менее чем на половине предприятий, и данный рост был зачастую меньше инфляции. И МСП не ожидают изменений в данной тенденции в ближайшей перспективе.

Условия ведения предпринимательской деятельности по мнению большинства бизнесменов остались без изменений по сравнению с предыдущим годом. Ухудшение отметили 30,2% респондентов, а улучшение – 15,5%.

К наиболее значимым внешним барьерам для развития бизнеса опрошенные МСП отнесли: высокие ставки налогов – 50%; обременительные административные процедуры (лицензии, сертификация, проверки и пр.) – 50,9%; неравные условия деятельности по сравнению государственными предприятиями – 44,3%; изменчивое законодательство (в том числе налоговое) – 43,5%; высокие процентные ставки – 40,6%.

Наименее существенными препятствиями для развития стали: высокая преступность – 1,8%; регулирование занятости (процедуры увольнения и найма) – 6%; плохое состояние здоровья населения – 6,3%; валютное регулирование – 6,8%; неразвитость фондового рынка – 7,2%.

Причем 72,6% респондентов считают существующие барьеры преодолимыми.

Из предпринятых правительством шагов по улучшению бизнес-климата наиболее положительными были оценки действий правительства по ликвидации излишних административных барьеров (21,9% респондентов ответили, что данные меры в целом положительно повлияли на их бизнес). Придание контрольной деятельности предупредительного характера, переход к преимущественному использованию профилактических мер в целом положительно оценили 21,4% МСП. Наименее эффективными считают создание равных условий ведения бизнеса и обеспечение развития добросовестной конкуренции независимо от формы собственности и развитие частной собственности, повышение защиты прав собственности и пользования имуществом.

В отношении эффективности работы отдельных документов, регулирующих условия ведения бизнеса, мнения практически не различаются. Наиболее эффективным считают декрет №7 «О развитии предпринимательства». Однако наиболее значимым выводом здесь является то, что более 30% представителей бизнеса не знают о действии этих документов. Результаты политики Национального банка по снижению инфляции и повышению доверия к национальной валюте также не всегда заметны для респондентов: 39,4% из них затруднились с оценкой действий НББ. При этом 32,2% считают, что предпринятые меры позволили стабилизировать ситуацию в краткосрочном периоде, и 19,5%, что они повысили предсказуемость ситуации на валютном рынке. И только 9% представителей МСП считают, что эти меры не решили никаких проблем, а лишь усугубили ситуацию.

Достаточно актуальным барьером в развитие сектора частного предпринимательства является сохранение неравных условий по сравнению с государственным сектором. В наибольшей степени предприятия ощущают неравные условия ведения бизнеса по сравнению с государственным сектором в следующих сферах деятельности: отношение контролирующих органов, на это указало 43,8% опрошенных, условия получения разрешений и лицензий – 33,8% МСП, государственные закупки – 33% МСП.

В целом эффективность диалога бизнеса и власти 42,6% бизнесменов оценивают нейтрально, 45,4% говорят о том, что она скорее низкая и 10,7% - о том, что она скорее высокая.

Распространенность коррупции в целом оценивается бизнесменами как относительно невысокая – ее значительное распространение отмечают 13,2% респондентов. В то же время низкий уровень распространения коррупции отмечают более половины представителей МСП (59,1%). Наибольшее распространение, по мнению респондентов, имеют откаты при получении государственных заказов (12,4%).

В качестве основных инициаторов коррупции участники опроса в основном называют как государственных служащих, так и представителей бизнеса одновременно – такой вариант ответа выбрали 18,7% респондентов. Одновременно с этим 11% ответивших считают, что коррупция главным образом инициируется государственными служащими. Лишь 2% представителей МСП называют самих бизнесменов основными инициаторами коррупции. Значительная часть участников опроса (68,3%) затруднились ответить на этот вопрос, что может быть связано со в целом низкой оценкой уровня коррупции в Беларуси.