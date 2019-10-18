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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» ПРОДАЛ НА АУКЦИОНЕ ЗА 161 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ СТОЛОВУЮ В СЛУЦКЕ
16:40 18.10.2019
Комитет «Минскоблимущество» на аукционе 17 октября продал столовую с элементами благоустройства, расположенную в Слуцке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, в результате аукционных торгов предмет аукциона продан за 161067 рублей. Новый собственник планирует использовать приобретенное недвижимое имущество для размещения объекта общественного питания.
В этом году уже 4 объекта неиспользованного государственного имущества, находящегося в собственности Слуцкого района, было продано с аукционов. Объекты покупали как с понижением начальной цены продажи на 20% и 50%, так и за базовую величину.
13 ноября состоится аукцион по продаже находящегося в государственной собственности недвижимого имущества с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной законодательством.
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