Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 732,9 млн рублей, или 25,8% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 606,7 млн рублей (21,3%), по налогу на прибыль – 477,7 млн рублей (16,8%), налогу на недвижимость – 149,8 млн рублей (5,3%), акцизам – 105,6 млн рублей (3,7%).

В формировании бюджета Минской области в январе-сентябре 2019 года участвовали около 900 тысяч плательщиков, в том числе 32,5 тыс. организаций, 41 тыс. индивидуальных предпринимателей и 826,4 тыс. физических лиц, уплачивающих имущественные платежи.

Значительный вклад в формирование бюджета области обеспечивает негосударственный сектор экономики (51,1% в общих поступлениях). Данными плательщиками за январь-сентябрь текущего года уплачено в бюджет 1453,7 млн рублей налогов и платежей, из них организациями – 1284,5 млн рублей, или 45,2% в общих поступлениях, индивидуальными предпринимателями – 62,4 млн рублей, или 2,2%, физическими лицами – 106,8 млн рублей, или 3,8%.

Доля платежей от государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 48,9%. За январь-сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года их платежи выросли на 37,5% в сопоставимых ценах, или на 379,2 млн рублей.