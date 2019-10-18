Финтех-группа с офисом разработки в Минске ID Finance показала рост выручки более чем на 100% за первые 9 месяцев 2019 года и намерена удвоить показатель в текущем году до 90 млн евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, резидент Парка высоких технологий, который специализируется на работе с большими данными, кредитном скоринге и цифровых финансах, проводит первый в своей истории краудфандинговый раунд. Инициатива запущена на крупнейшей европейской платформе Crowdcube. В ходе раунда компания планирует привлечь не менее 2,3 млн евро.

Собственная система управления рисками ID Finance использует машинное обучение и передовые методы обработки данных для предоставления конкурентоспособных финансовых услуг потребителям, которым, по разным причинам, недоступны традиционные банковские услуги. Компания ведет операционную деятельность в Испании, Бразилии и Мексике. Рынки этих стран, с одной стороны, характеризуются высокой долей underbanked населения, а с другой – большой степенью пенетрации услуг высокоскоростной передачи данных и широким распространением мобильных гаджетов. Для примера: по данным Всемирного банка, 61% населения Мексики (свыше 135 млн чел.) отрезано от традиционной банковской системы, в тоже время в Бразилии доля такого населения почти 40% из 207 млн жителей.

Краудфандинг – способ привлечения организациями денег или других ресурсов за счет коллективных вложений множества людей.

«Краудфандинговая кампания ID Finance дает возможность каждому стать совладельцем частного бизнеса, растущего феноменальными темпами. Ранее такой инструмент был доступен только институционным инвесторам вроде венчурных фондов, инвестиционных банков и т.д. Раунд позитивно отразится на центре разработки в Минске, поскольку развитие проектов в латиноамериканском регионе требует сильной ИТ-экспертизы и новых технологических решений», - заявил технический директор минского офиса Павел Шарейко.

ID Finance удалось добиться значительного роста выручки и одновременно снизить затраты на привлечение клиентов. Компания прибыльна в Испании и уже достигла операционной прибыли в Мексике. Клиентская база ID Finance составляет более 3 млн зарегистрированных пользователей. Каждую неделю в сервисах компании пополняются более чем 40 тыс. новых пользователей.

«В фокусе нашей компании обработка больших массивов данных и внедрение механизмов как машинного обучения, так и более традиционных методов статистического и математического анализа для повышения эффективности оценки кредитного риска. Мы видим значительные возможности для роста как в Испании, так и Латинской Америке, где существует глубокий структурный спрос на услуги кредитования, который не удовлетворяется действующими игроками. Например, банками», - сказал сооснователь и генеральный директор ID Finance Борис Батин.

Штаб-квартира ID Finance находится в Барселоне, в компании работает более 320 сотрудников. В центре разработки компании в Минске трудятся 132 сотрудника. Стратегическая цель компании – стать платформой цифрового кредитования номер один на рынках Испании и Латинской Америки.

ID Finance занимает второе место среди наиболее быстрорастущих финтех-проектов в Европе, опубликованном Finacial Times.