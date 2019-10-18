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ЭКОНОМИКА РБ


МУЛЬТИМЕДИЙНУЮ «АУДИТОРИЮ БУДУЩЕГО» ОТКРЫЛИ В БГУ
15:47 18.10.2019

В Белорусском государственном университете открылась мультимедийная аудитория, позволяющая использовать в учебном процессе новейшие интерактивные технологии. ОАО «БПС-Сбербанк» оборудовало ее на экономическом факультете в качестве вклада в подготовку будущих финансистов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в аудитории организовано 48 посадочных мест для студентов и установлен стол преподавателя, специальные парты-трансформеры позволяют легко менять расстановку мебели, чтобы проводить лекции, семинары, круглые столы или деловые игры.

Кроме того, помещение оснащено современным мультимедийным оборудованием. С его помощью здесь можно проводить интерактивные занятия и мероприятия.

В аудитории будут проходить занятия для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит». Многие выпускники трудоустраиваются в банках.

Создание «аудитории будущего» стало частью долгосрочного проекта, в рамках которого ранее была осуществлена схожая модернизация аудиторий в Белорусском государственном педагогическом университете, Лицее БГУ и региональных школах.

«Мы живем в эпоху быстро изменяющейся среды, где нужно успевать не только адаптировать новые решения, но и готовить, обучать людей будущего с учетом новой повестки. Мультимедийная аудитория позволит проводить занятия для студентов на новом технологическом уровне и в интерактивной форме, которая сейчас популярна в мире», – отметил директор департамента по работе с персоналом БПС-Сбербанка Олег Романовский.

«Мы благодарим БПС-Сбербанк за существенный вклад в развитие инфраструктуры факультета, с ориентацией на подготовку высококвалифицированных специалистов экономического профиля, на принципах современного университета 3.0», – отметила во время церемонии презентации аудитории декан экономического факультета БГУ Анна Королева.

В начале года БПС-Сбербанк открыл на экономическом факультете БГУ первую FinTech-лабораторию. Она работает в формате стартап-акселератора: лучшие студенты экономического факультета БГУ могут реализовать проект в сфере банковского бизнеса. Для них проводятся мастер-классы и воркшопы экспертами банка, также участникам доступны консультации ведущих аналитиков рынка.
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