Академия управления при президенте Беларуси должна сконцентрировать усилия на подготовке управленцев новой формации. Это отметил Александр Лукашенко 18 октября во время посещения академии.

"Меняется мир, меняется общество. Требования к компетенциям современного руководителя становятся все выше. А значит, в систему должны приходить управленцы новой формации - руководители с ярко выраженными лидерскими качествами и государственным мышлением, мотивированные и нацеленные на высокий результат", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его мнению, на решении этой важной задачи должна сегодня сконцентрировать свои усилия Академия управления.

Во-первых, необходимо сохранить достигнутый уровень и целенаправленно работать над повышением имиджа академии.

"Здесь должны преподавать лучшие специалисты отечественной школы управления, истинные патриоты и государственники. Их приоритетная задача - следить за самыми передовыми технологиями в своей области, на их основе выстраивать учебный процесс. Системным должно быть участие в учебном процессе действующих управленцев. Кто, если не они, может актуализировать теоретический материал, закрепить его конкретными примерами из практики?" - сказал Лукашенко.

Во-вторых, проходить подготовку и переподготовку в этом вузе должны исключительно перспективные государственные служащие, с высоким потенциалом руководителя, а не люди, которые не склонны к управленческой работе или уже завершают свою профессиональную деятельность.

"Это мое принципиальное требование", - подчеркнул он.

В-третьих, из стен академии должны выходить всесторонне подготовленные специалисты, которые не только обладают теоретическими знаниями, но и имеют практический опыт решения конкретных управленческих задач.

"Это важно, потому что часто на должности управленцев в районах назначают хороших специалистов, профессионалов своего дела, но не всегда имеющих достаточный опыт руководителя. Задача академии - дать этим людям те знания и управленческие навыки, которых им не хватает", - пояснил Лукашенко.

Он также обратил внимание, что сегодня не количество, а качество подготовленных специалистов имеет принципиальное значение. "Мы не можем в академии давать людям образование ради образования. Слишком дорого обходятся стране управленческие ошибки", - подчеркнул Лукашенко.

В-четвертых, в период обучения очень важно заметить перспективных людей, которые по своим личностным и профессиональным качествам могут занимать руководящие должности в нашей стране.

"Каждый человек, получивший образование либо прошедший подготовку здесь, должен быть виден и востребован, как говорят, быть всегда "на карандаше, - пояснил он. - Главная обязанность академии - представлять соответствующую информацию напрямую в Администрацию президента. К сожалению, до сих пор эффективная работа в этом направлении не выстроена".

В-пятых, образовательный процесс должен работать на опережение. "Не раз говорил, что академии следует повысить качество подготовки слушателей по самым актуальным направлениям. Сегодня многим нашим управленцам не хватает знания иностранного языка, пиар-технологий, не достает компетенций в сфере цифровой трансформации, экономики", - заметил Лукашенко.

Он заявил, что к этой теме надо подключить Парк высоких технологий, вместе продумать план или учебную программу по обучению цифровым технологиям для специалистов и руководителей.

"Но главное - академия должна научить управленца учиться, постоянно развивать и трансформировать свои знания и навыки. Ключ к успеху современного руководителя - это постоянное самосовершенствование, стремление к личностному росту и развитию", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В-шестых, преподавание должно быть дифференцированным и практико-ориентированным.

"Надо учитывать, что кому-то достаточно расширить свои знания по трем-четырем дисциплинам за короткий срок, а кто-то нуждается в полном цикле обучения. Это большой объем работы, но необходимо составлять индивидуальные учебные планы, программы переподготовки в зависимости от сферы и опыта конкретного слушателя", - сказал Лукашенко.

По его словам, руководству академии следует еще раз проанализировать, насколько структура учебного процесса имеет прикладной характер и соответствует реальной жизни, наладить более тесное взаимодействие с государственными органами и организациями. Неотъемлемой частью работы должны стать стажировки на ведущих отечественных предприятиях и в госорганах.

В-седьмых, научная деятельность академии должна быть направлена на решение государственных задач, изучение современной политической ситуации в стране и мире, деятельности медиаресурсов, а также мнений и настроений в обществе.

"Кто, если не государственники, формирующие политическую элиту страны, должны анализировать риски, оценивать их уровень, а также прогнозировать развитие внешней и внутренней политической ситуации, участвовать в разработке методов информационного противоборства, противодействия внутренним и внешним угрозам?" - отметил Александр Лукашенко.

Он акцентировал внимание, что важным направлением деятельности академии остается привлечение аналитиков и экспертов к выработке конкретных предложений по повышению эффективности работы органов госуправления, обсуждению проектов значимых управленческих решений.