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ЭКОНОМИКА РБ


НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫХОДНЫХ ГАИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ МАССИРОВАННУЮ ОТРАБОТКУ АВТОДОРОГИ М-1
14:44 18.10.2019

Начиная сегодня и в предстоящие выходные, Госавтоинспекция Минской области на международном транспортном коридоре автомобильной дороге М-1/Е-30 Брест-Минск-граница Российской Федерации, проведет массированную отработку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в УГАИ УВД Минского облисполкома, в целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки на одной из главных магистралей Беларуси будет задействовано усиленное количество нарядов дорожно-патрульной службы. Отработка пройдет на территории Крупского, Борисовского, Смолевичского, Минского, Дзержинского, Столбцовского районов Минской области.

Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения в части управления транспортным средством в нетрезвом состоянии и лицами, не имеющими права управления, превышения установленной скорости движения, перевозки пассажиров и грузов. Вместе с тем в темное время суток будет обращено внимание на наиболее уязвимую категорию участников дорожного движения, а это пешеходы и велосипедисты.

ГАИ Минской области призывает водителей быть бдительными за рулем, соблюдать установленные скоростные ограничения, не забывать про безопасный интервал дистанцию между движущимися автомобилями и не совершать маневры, которые могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий.
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