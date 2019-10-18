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ЭКОНОМИКА РБ
РЫБНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ «ВИТАЛЮР» ОТКРОЮТ В ВИТЕБСКЕ К КОНЦУ ГОДА
14:30 18.10.2019
Рыбный супермаркет планирует открыть к концу года в Витебске компания «Виталюр», пишет газета «Витебские вести».
Эта торговая сеть специализируется на продаже рыбы и морепродуктов, напрямую сотрудничает с крупнейшими их поставщиками из Норвегии, Великобритании, Исландии, Финляндии, Латвии, Китая, а также странами Южной Америки и Азии.
В Беларуси открыто 59 магазинов различных форматов «Виталюр», теперь и жители областного центра смогут оценить новую для себя торговую сеть. Супермаркет появится в микрорайоне Билево, на въезде в Витебск. Каркас здания уже возведен, осталось его отделать, начинить торговым оборудованием и благоустроить территорию.
Помимо рыбы, «Виталюр» активно развивает собственный импорт свежих овощей и фруктов, имеет производственные цеха, где выпускаются различные полуфабрикаты и кондитерские изделия.
В здании площадью почти 4 тыс. кв. м разместятся торговый зал и фудкорт. Со временем здесь появятся аптека, зоо- и цветочный магазины, отделение банка и другие объекты.
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