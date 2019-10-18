Рыбный супермаркет планирует открыть к концу года в Витебске компания «Виталюр», пишет газета «Витебские вести».

Эта торговая сеть специализируется на продаже рыбы и морепродуктов, напрямую сотрудничает с крупнейшими их поставщиками из Норвегии, Великобритании, Исландии, Финляндии, Латвии, Китая, а также странами Южной Америки и Азии.

В Беларуси открыто 59 магазинов различных форматов «Виталюр», теперь и жители областного центра смогут оценить новую для себя торговую сеть. Супермаркет появится в микрорайоне Билево, на въезде в Витебск. Каркас здания уже возведен, осталось его отделать, начинить торговым оборудованием и благоустроить территорию.

Помимо рыбы, «Виталюр» активно развивает собственный импорт свежих овощей и фруктов, имеет производственные цеха, где выпускаются различные полуфабрикаты и кондитерские изделия.

В здании площадью почти 4 тыс. кв. м разместятся торговый зал и фудкорт. Со временем здесь появятся аптека, зоо- и цветочный магазины, отделение банка и другие объекты.