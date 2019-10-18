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ЭКОНОМИКА РБ
НАЗВАНЫ ЛУЧШЕЕ МЕБЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА И ЛУЧШАЯ МЕБЕЛЬ БЕЛАРУСИ
13:06 18.10.2019
На площадке Международной специализированной выставки-ярмарки «Мебель-2019» подведены итоги смотра-конкурса мебельных организаций концерна «Беллесбумпром» и республиканского конкурса «Лучшая мебель Беларуси-2019».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, смотр-конкурс мебельных организаций концерна “Беллесбумпром” проводился по четырем номинациям: «Лучшая мебельная экспозиция», «Лучшее функциональное решение и качество мебели», «Лучший дизайн мебели» и, наконец, самая главная и заветная для многих номинация «Лучшее мебельное предприятие года».
По результатам конкурса призовые места распределились следующим образом:
Главный приз - «Лучшее мебельное предприятие года» - СООО «ЗОВ-ЛЕНЕВРОМЕБЕЛЬ»;
«Лучшая мебельная экспозиция» - ОАО «Ивацевичдрев»;
«Лучшее функциональное решение и качество мебели» - «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»;
«Лучший дизайн мебели» - ЗАО «Молодечномебель» и ОАО «Минскпроектмебель».
В конкурсе «Лучшая мебель Беларуси-2019» мебельная продукция, материалы и комплектующие оценивались также по четырем номинациям: «Высокая экологичность мебели (материалов)», «Оригинальность дизайнерского решения», «Функциональное совершенство», «Рациональность форм и композиции».
В номинации «Высокая экологичность мебели и материалов» награждены:
ОАО «Ивацевичдрев»;
ОАО «Абразивхимсбыт»;
ЗАО «Молодечномебель»;
ОАО «Белорусская лесная компания».
В номинации «Оригинальность дизайнерского решения»:
ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»;
ИООО «Анрэкс»;
ОАО «Минскпроектмебель»;
Филиал «Ельская мебельная фабрика» ОАО «Мозырский ДОК».
В номинации «Функциональное совершенство»:
ОАО «Гомельдрев»;
ЧУП «Акс-мебель»;
ОАО «ФанДОК»;
ООО «Барро».
В номинации «Рациональность форм и композиции»:
СООО «Зов-ЛенЕвромебель»;
ООО «Алмаз-люкс»;
ОАО «Могилевдрев»;
ОАО «Речицадрев».
За вклад в развитие технологий мебельного производства награжден Белорусский государственный технологический университет.
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