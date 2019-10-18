ЭКОНОМИКА РБ

НАЗВАНЫ ЛУЧШЕЕ МЕБЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА И ЛУЧШАЯ МЕБЕЛЬ БЕЛАРУСИ

13:06 18.10.2019 На площадке Международной специализированной выставки-ярмарки «Мебель-2019» подведены итоги смотра-конкурса мебельных организаций концерна «Беллесбумпром» и республиканского конкурса «Лучшая мебель Беларуси-2019». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, смотр-конкурс мебельных организаций концерна “Беллесбумпром” проводился по четырем номинациям: «Лучшая мебельная экспозиция», «Лучшее функциональное решение и качество мебели», «Лучший дизайн мебели» и, наконец, самая главная и заветная для многих номинация «Лучшее мебельное предприятие года». По результатам конкурса призовые места распределились следующим образом: Главный приз - «Лучшее мебельное предприятие года» - СООО «ЗОВ-ЛЕНЕВРОМЕБЕЛЬ»; «Лучшая мебельная экспозиция» - ОАО «Ивацевичдрев»; «Лучшее функциональное решение и качество мебели» - «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»; «Лучший дизайн мебели» - ЗАО «Молодечномебель» и ОАО «Минскпроектмебель». В конкурсе «Лучшая мебель Беларуси-2019» мебельная продукция, материалы и комплектующие оценивались также по четырем номинациям: «Высокая экологичность мебели (материалов)», «Оригинальность дизайнерского решения», «Функциональное совершенство», «Рациональность форм и композиции». В номинации «Высокая экологичность мебели и материалов» награждены: ОАО «Ивацевичдрев»; ОАО «Абразивхимсбыт»; ЗАО «Молодечномебель»; ОАО «Белорусская лесная компания». В номинации «Оригинальность дизайнерского решения»: ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»; ИООО «Анрэкс»; ОАО «Минскпроектмебель»; Филиал «Ельская мебельная фабрика» ОАО «Мозырский ДОК». В номинации «Функциональное совершенство»: ОАО «Гомельдрев»; ЧУП «Акс-мебель»; ОАО «ФанДОК»; ООО «Барро». В номинации «Рациональность форм и композиции»: СООО «Зов-ЛенЕвромебель»; ООО «Алмаз-люкс»; ОАО «Могилевдрев»; ОАО «Речицадрев». За вклад в развитие технологий мебельного производства награжден Белорусский государственный технологический университет.