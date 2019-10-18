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ЭКОНОМИКА РБ


РУП «МИНСКЭНЕРГО» ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 12 МЛН КВТ×Ч
12:51 18.10.2019

РУП «Минскэнерго» за 9 месяцев 2019 года снизило технологический расход электроэнергии на 12 млн кВт×ч.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами привело к экономии 9,7 млн кВт×ч. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой позволило достичь 0,9 млн кВт×ч экономического эффекта. Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ заключается в устранении неравномерного распределения токовых нагрузок на фазных проводах воздушных линий 0,4 кВ. Выполнение данного мероприятия привело к экономии 0,8 млн кВт×ч.

К техническим мероприятиям относится реконструкция, модернизация, строительство сетей и подстанций. За 9 месяцев 2019 года снижение потерь от внедрения технических мероприятий составило 3,6 млн кВт×ч.

Как правило, для достижения снижения потерь эффективна замена проводов существующих сечений проводами с большим сечением. Заменено 341,1 км проводов на перегруженных линиях в сетях 6-35 кВ и 215,1 км в сетях 0,4 кВ. Снижение потерь от внедрения мероприятия составило 2 млн кВт×ч. Пропускная способность сетей повышается путем строительства и реконструкции линий. В сетях 0,4-10 кВ введено в эксплуатацию 346,1 км линий. Выполнение данного мероприятия привело к экономии 1,3 млн кВт×ч.

Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии позволили сэкономить 37,8 млн кВт×ч.

Выполнение мероприятий по снижению технологического расхода электроэнергии на ее транспорт по РУП «Минскэнерго» за 9 месяцев 2019 года позволило достичь экономического эффекта в 53,4 млн кВт×ч. По итогам 2019 года ожидается выполнение запланированных мероприятий в полном объеме.
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