За 9 месяцев 2019 года по результатам камерального контроля, проведенного инспекциями Витебской области, плательщикам направлено порядка 60 тысяч уведомлений, сообщений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, налоговые обязательства субъектов хозяйствования увеличены на сумму более 18 млн рублей, предотвращен необоснованный возврат из бюджета налога на добавленную стоимость в сумме порядка 11 млн рублей.

Основными нарушениями налогоплательщиков, выявленными при проведении камерального контроля, являются неправомерное принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость, занижение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, нарушение порядка и сроков выставления электронных счетов-фактур.