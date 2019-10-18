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ЭКОНОМИКА РБ
СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ДОПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ 18 МЛН РУБЛЕЙ
12:35 18.10.2019
За 9 месяцев 2019 года по результатам камерального контроля, проведенного инспекциями Витебской области, плательщикам направлено порядка 60 тысяч уведомлений, сообщений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, налоговые обязательства субъектов хозяйствования увеличены на сумму более 18 млн рублей, предотвращен необоснованный возврат из бюджета налога на добавленную стоимость в сумме порядка 11 млн рублей.
Основными нарушениями налогоплательщиков, выявленными при проведении камерального контроля, являются неправомерное принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость, занижение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, нарушение порядка и сроков выставления электронных счетов-фактур.
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