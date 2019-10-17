ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЫРОС НА 0,8%

12:22 18.10.2019 Согласно первой оценке, объем ВРП Минска за январь-сентябрь 2019 года в текущих ценах составил 26 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, по сравнению с январем-сентябрем 2018 года ВРП столицы в сопоставимых ценах вырос на 0,8 процентных пункта.