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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЫРОС НА 0,8%
12:22 18.10.2019
Согласно первой оценке, объем ВРП Минска за январь-сентябрь 2019 года в текущих ценах составил 26 млрд. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, по сравнению с январем-сентябрем 2018 года ВРП столицы в сопоставимых ценах вырос на 0,8 процентных пункта.
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