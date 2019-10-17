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ЭКОНОМИКА РБ


ФОРВАРДЕРЫ «АМКОДОР» ПОЛУЧИЛИ СТАТУС РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ
11:48 18.10.2019

Предприятие холдинга «АМКОДОР» - ООО «Амкодор-Онего», которое ранее заключило специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом России и правительством Республики Карелия по созданию производства современной лесозаготовительной техники, получило заключение о подтверждении производства выпускаемой промышленной продукции на территории России.

Как сообщили в пресс-службе холдинга, документ выдан в отношении двух моделей форвардеров – АМКОДОР 2662 с колесной формулой 6х6, грузоподъемностью 14 т и АМКОДОР 2682 с колесной формулой 8х8, грузоподъемностью 16 т. Эта техника на территории России выпускается только одним предприятием – ООО «Амкодор-Онего».

В рамках заключенного СПИК предприятием планируется в будущем освоить серийное производство пяти моделей форвардеров, трех моделей харвестеров, двух моделей трелевочных машин и двух моделей лесопогрузчиков.

«Заключение о признании ряда моделей лесной техники ООО «Амкодор-Онего» продукцией РФ позволит предприятию использовать оказываемые Минпромторгом России меры государственной поддержки для предоставления потребителям льготных условий приобретения российской техники,. Теперь в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 518 наши лесозаготовительные машины могут быть реализованы в рамках программы субсидирования льготного лизинга специализированной техники, согласно условиям которой лизинговые компании предоставляют клиентам скидки по уплате авансового платежа в размере 10-15% от цены товара. Эта программа поддерживается 34 лизинговыми организациями России/», – отметил генеральный директор предприятия Сергей Гайтюкевич.

Кроме того, с 2019 года Минпромторг России субсидирует предоставляемые покупателям скидки по договорам купли-продажи специализированной техники, произведенной в РФ. Все это повысит привлекательность нашей продукции на российском рынке лесопромышленных машин, емкость которого очень велика.
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