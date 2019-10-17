Главный бухгалтер столичной фирмы регулярно переводила деньги коммерческой структуры на свои счета. Факт злоупотребления служебными полномочиями выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и Минску.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, имея доступ к управлению счетами коммерческой структуры и электронной цифровой подписи директора предприятия, главный бухгалтер с октября 2018 года по июнь 2019 года перечислила свыше 15,5 тыс. рублей на свой карт-счет и личный банковский расчетный счет. Эти операции она проводила без каких-либо оснований и документов. Регулярно поступавшие на свои счета деньги главный бухгалтер обналичивала и тратила на личные нужды.

За хищение денежных средств путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере в отношении 42-летней минчанки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса.