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ЭКОНОМИКА РБ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР МИНСКОЙ ФИРМЫ ПЕРЕЧИСЛИЛА СЕБЕ СО СЧЕТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СВЫШЕ 15,5 ТЫС. РУБЛЕЙ
11:30 18.10.2019
Главный бухгалтер столичной фирмы регулярно переводила деньги коммерческой структуры на свои счета. Факт злоупотребления служебными полномочиями выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и Минску.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, имея доступ к управлению счетами коммерческой структуры и электронной цифровой подписи директора предприятия, главный бухгалтер с октября 2018 года по июнь 2019 года перечислила свыше 15,5 тыс. рублей на свой карт-счет и личный банковский расчетный счет. Эти операции она проводила без каких-либо оснований и документов. Регулярно поступавшие на свои счета деньги главный бухгалтер обналичивала и тратила на личные нужды.
За хищение денежных средств путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере в отношении 42-летней минчанки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса.
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