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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 4,8%
11:19 18.10.2019

В Беларуси розничный товарооборот в январе-сентябре 2019 г. составил 36,2 млрд. рублей, или 104,8% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14 рублей против 12,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,7% розничного товарооборота республики, в январе-сентябре 2019 г. составил 32,9 млрд. рублей, или 106,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2019 г. составил 2,1 млрд. рублей, или 107% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-сентябре 2019 г. оптовый товарооборот составил 71,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 95,9% к уровню января-сентября 2018 г.
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