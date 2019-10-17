Комитет «Минскоблимущество» 28 октября проведет аукцион по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Любанского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, в качестве лота №1 – здание ГУО «Кузьмичский детский сад» (563,9 кв. м) в д. Кузьмичи Коммунаровского с/с, которое расположено на земельном участке площадью 0,5924 га. Срок аренды земельного участка – 50 лет. Начальная цена недвижимого имущества: 189169,87 руб.

Второй лот – здание ГУО «Пластокский УПК ДС-БШ» (1531,9 кв. м) в д. Пласток Осовецкого с/с, которое расположено на земельном участке площадью 2,3442 га. Срок аренды земельного участка – 50 лет. Начальная цена недвижимого имущества: 492581,24 руб.

В дальнейшем недвижимость можно использовать для размещения объектов административного назначения, бытового обслуживания населения, гостиничного назначения, промышленности, розничной торговли, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, общественного питания.