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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» ВЫСТАВИЛ НА АУКЦИОН ЗДАНИЯ ДЕТСКИХ САДОВ В ЛЮБАНСКОМ РАЙОНЕ
11:01 18.10.2019
Комитет «Минскоблимущество» 28 октября проведет аукцион по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Любанского района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, в качестве лота №1 – здание ГУО «Кузьмичский детский сад» (563,9 кв. м) в д. Кузьмичи Коммунаровского с/с, которое расположено на земельном участке площадью 0,5924 га. Срок аренды земельного участка – 50 лет. Начальная цена недвижимого имущества: 189169,87 руб.
Второй лот – здание ГУО «Пластокский УПК ДС-БШ» (1531,9 кв. м) в д. Пласток Осовецкого с/с, которое расположено на земельном участке площадью 2,3442 га. Срок аренды земельного участка – 50 лет. Начальная цена недвижимого имущества: 492581,24 руб.
В дальнейшем недвижимость можно использовать для размещения объектов административного назначения, бытового обслуживания населения, гостиничного назначения, промышленности, розничной торговли, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, общественного питания.
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