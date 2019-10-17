В январе-сентябре 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 319,1 млн. тонн грузов, или 94,1% к январю-сентябрю 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 96,7 млрд. тонно-километров, или 93,8% к соответствующему периоду 2018 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-сентябре 2019 г. воспользовалось 1454,4 млн. человек, или 100,2% к соответствующему периоду 2018 года. Пассажирооборот составил 20 314,9 млн. пассажиро-километров, или 106,3% к уровню января-сентября 2018 г.