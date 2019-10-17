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ЭКОНОМИКА РБ


В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА ОБЪЕМ СДЕЛОК С КВАРТИРАМИ В МИНСКЕ УМЕНЬШИЛСЯ НА 4%
10:06 18.10.2019

Объем сделок с квартирами в Минске в III квартале 2019 года уменьшился на 4% и составил немногим более 210 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, всего за этот период Минске было совершено 3114 сделок, больше всего их было зарегистрировано во Фрунзенском районе столицы.

При этом, как рассказал в интервью программе «Сфера интересов» телеканала Беларусь 1 заместитель генерального директора Национального кадастрового агентства Госкомимущества Дмитрий Ритвинский, на первичном рынке в третьем квартале текущего года средневзвешенные цены на квартиры выросли по сравнению с предыдущим периодом на 4,5% и установились на уровне 1298 Usd/кв. м.

На вторичном рынке за аналогичный период средневзвешенные цены на квартиры увеличились на 1,5% и установились на уровне 1313 Usd/кв. м.
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