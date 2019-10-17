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ЭКОНОМИКА РБ


МИНИСТР ЮСТИЦИИ 24 ОКТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ЛОЕВЕ
09:34 18.10.2019

24 октября министр юстиции Олег Слижевский проведет выездной прием граждан в Лоевском районном исполнительном комитете (г.п. Лоев, ул. Ленина, д. 1, здание райсовета, 2-й этаж, каб. 2.9).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, прием граждан будет проходить с 11:00 до 12:00 по вопросам, относящимся к компетенции Министерства юстиции.

Предварительная запись на прием будет осуществляться через Лоевский райисполком по телефону: 8 (02347) 4-02-37, 8 (02347) 4-22-10.
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