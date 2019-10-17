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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В БЕЛАРУСИ ВЫРОС ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ НА 0,7%
09:22 18.10.2019
В январе-сентябре 2019 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 84,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,7% к январю-сентябрю 2018 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем промышленного производства в горнодобывающей промышленности вырос на 0,6%, в обрабатывающей промышленности – на 0,8%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,5%.
При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем производства снизился на 0,1 процентный пункт.
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