За девять месяцев 2019 года субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Минска внесено 3,9 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, всего в столице зарегистрировано 119,1 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов увеличилось на 3,3%.

Данным кругом плательщиков обеспечено 41% консолидированных поступлений Минска, что на 0,7 п.п. выше уровня прошлого года.