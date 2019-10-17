ЭКОНОМИКА РБ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКАХ ПРОЙДЕТ 13-14 НОЯБРЯ В МИНСКЕ

17:14 17.10.2019 Международная конференция «Развитие конкуренции на отраслевых рынках: теоретические и практические аспекты» пройдет 13-14 ноября в Минске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, программой конференции предусмотрено проведение пленарного заседания «Основные направления развития конкуренции в Республике Беларусь и мире». Кроме того, планируется проведение отдельных дискуссионных сессий по темам: рынок здравоохранения: доступ и доступность; конкуренция в цифровую эпоху; розничный рынок: цель – баланс интересов; опыт применения исключений из принципа регионального исчерпания исключительного права на товарный знак: плюсы и минусы.