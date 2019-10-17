Фестиваль-ярмарка «Белорусская осень. Картофель. Плоды. Овощи» пройдет 19 октября на базе РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» (Минская область, аг. Самохваловичи, ул. Ковалева, 2а).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальной академии наук Беларуси, в программе фестиваля – выставка достижений ученых в области картофелеводства, плодоводства и овощеводства, демонстрация новых сортов картофеля белорусской селекции, технологий выращивания растений, выставка-продажа продуктов переработки плодов и ягод.

Посетителей праздника ждет гигантская сковорода, на которой хозяева будут готовить картофель и угощать гостей праздника. В программе также дегустация традиционных и оригинальных блюд белорусской кухни, продажа картофеля и плодоовощной продукции, развлекательная программа, выступление народного ансамбля, проведение конкурсов для посетителей, награждение победителей памятными призами.

Мероприятие проводит Республиканский научный центр систем картофелеводства и плодоовощеводства. В фестивале-ярмарке примут участие ученые – селекционеры НАН Беларуси, представители министерств и ведомств, фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели страны.