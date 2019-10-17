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ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» ВЫСТАВИЛ НА ТОРГИ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ В МОЛОДЕЧНЕНСКОМ РАЙОНЕ
16:53 17.10.2019

Комитет «Минскоблимущество» выставил на торги объекты недвижимости в Молодечненском районе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, 31 октября в 11.00 пройдет аукцион по продаже недвижимого имущества с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной законодательством. Здание школы общей площадью 571,7 кв. м и одноэтажное здание мастерских с подвалом, расположенные на земельном участке площадью 1,2616 га, по адресу: Минская область, Молодечненский район, д. Пекари, ул. Молодежная, 6 выставляются одним лотом по начальной цене равной двум базовым величинам, определенным законодательством. Срок аренды земельного участка – по 30 июня 2064 года.

31 октября в 12.00 запланирован аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности Молодечненского района, и права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для его обслуживания, которые составляют единый предмет аукциона. Здание филиала Молодечненского центра детей и молодежи «Маладик» (1178,1 кв. м) с водопроводом и канализацией, 3 единицы оборудования и многолетние насаждения, а также право заключения договора аренды земельного участка выставляются единым предметом аукциона по начальной цене: 193707,92 руб. (в том числе имущество – 127147,55 руб., право заключения договора аренды земельного участка – 66560,37 руб.). Начальная цена продажи имущества понижена на 20%.
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