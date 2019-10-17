За 9 месяцев 2019 года контролеры-ревизоры пассажирских поездов Белорусской железной дороги провели рейды в 42864 поездах, что на 1382 поезда больше, чем за аналогичный период 2018 года. Основное внимание уделялось поездам городских линий и региональных линий экономкласса, на долю которых пришлось 96% от общего количества поездов, в которых осуществлялся контроль.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, за 9 месяцев 6519 граждан привлечены к административной ответственности, из них 5281 гражданин уплатил штраф на месте.

За курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах привлечено к административной ответственности 108 человек.

В результате контроля в поездах взыскано 141,5 тыс. рублей штрафа и тарифа.

В настоящее время штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет от 0,5 до 1 базовой величины, штраф за безбилетный проезд пассажиров в поездах региональных линий – 0,7 базовой величины, в межрегиональных и международных линиях – 1 базовую величину.

Также законодательством Беларуси предусмотрена административная ответственность (штраф) за неоплаченный провоз ручной клади, количество или размер которой превышают установленные законодательством нормы бесплатного провоза (весом более 36 кг, размером по сумме трех измерений более 200 см).

Кроме того, с 27 июля 2019 года запрещено курение (потребление) табачных изделий, использование электронных систем курения, систем для потребления во всех видах транспорта общего пользования; в помещениях и на территориях железнодорожных станций, предназначенных для обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта общего пользования.

Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах влечет наложение штрафа в размере до 4 базовых величин.

С 1 января 2019 года базовая величина составляет 25,5 рубля.

Белорусская железная дорога продолжает работу по усилению контроля оплаты проезда в поездах. В частности, запланировано проведение еженедельных сплошных групповых проверок с участием сотрудников органов внутренних дел и работников Военизированной охраны Белорусской железной дороги, декад сплошного контроля, в ходе которых проверяется до 100% поездов региональных линий экономкласса, курсирующих на контролируемом участке, а также организация сплошного контроля на всем пути следования поездов региональных линий экономкласса.