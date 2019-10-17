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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СФОРМИРОВАНЫ СЧЕТА ПОТОКОВ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
16:31 17.10.2019
Национальный статистический комитет завершил работу по формированию счета потоков водных ресурсов в физическом выражении, что стало первым значимым шагом на пути к внедрению в национальную статистическую практику системы счетов природно-экономического учета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белстате, счет потоков водных ресурсов является вспомогательным счетом системы национальных счетов и позволяет осуществлять комплексный анализ влияния водных ресурсов на функционирование экономики, а также экономических процессов на количество и качество водных ресурсов в стране.
Результаты построения счета потоков водных ресурсов за 2016-2018 годы представлены в статистическом бюллетене «Счет потоков водных ресурсов в Республике Беларусь». Помимо цифрового вида счет потоков визуализирован с помощью Санкей диаграмм (Sankey diagrams), которые позволяют более наглядно отразить движение водных потоков между окружающей средой и экономикой.
На основании сформированных счетов были рассчитаны показатели эффективности и интенсивности забора (использования) водных ресурсов за 2016-2018 годы. По расчетам, эффективность забора водных ресурсов в республике растет. В 2018 году валовая добавленная стоимость на кубический метр забранной из окружающей среды воды составила 61,5 руб. против 55,7 руб. в 2016 году. Положительная динамика показателей эффективности забора водных ресурсов наблюдалась по всем видам экономической деятельности, за исключением горнодобывающей промышленности, где темпы роста забора воды опережали темпы роста валовой добавленной стоимости.
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