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ЭКОНОМИКА РБ


НА БЕЛОРУССКО-ЛАТВИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ НАЧАЛАСЬ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПУНКТА ПОГРАНПЕРЕХОДА УРБАНЫ-СИЛЕНЕ
16:24 17.10.2019

Запуск крупного инфраструктурного проекта международной технической помощи «Модернизация пункта погранперехода Урбаны-Силене (Латвия-Беларусь)» на белорусско-латвийской границе прошел 17 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, общий бюджет проекта составляет 5,08 млн евро.

Проект финансируется за счет средств Европейского союза с софинансированием белорусской и латвийской сторон. Вклад Европейского союза в финансирование проекта составляет 4,57 млн евро (10,7 млн рублей), в том числе для Беларуси – 3,5 млн евро (8,2 млн рублей).

В настоящее время между автодорожными пунктами пропуска «Урбаны» и «Силене» дорожное полотно имеет всего 2 полосы (1 полоса для въезда в Беларусь, 1 полоса на выезд из Беларуси), что приводит к эффекту «бутылочного горла». В рамках реализации проекта планируется расширение проезжей части между пунктами пропуска до 3 полос движения, разделенных пешеходной дорожкой, в каждом направлении (1 полоса для грузового транспорта, 1 полоса для легковых автомобилей/автобусов, 1-экстренный/дипломатический транспорт).

В рамках реализации проекта белорусской стороной планируется строительство стационарного инспекционно-досмотрового комплекса для сканирования транспортных средств в автодорожном пункте пропуска «Урбаны».

Применение инспекционно-досмотрового комплекса и технологии неинтрузивного (без вскрытия) таможенного досмотра в АПП «Урбаны» позволит более эффективно противодействовать международному терроризму и контрабанде оружия, наркотиков, сигарет, алкогольных напитков и других товаров. Такая технология будет способствовать повышению качества таможенного контроля, а также сокращению простоев транспорта, связанных с необходимостью проведения операций таможенного контроля. Применение инспекционно-досмотрового комплекса позволит сократить время таможенного досмотра транспортных средств с 3 часов (в целом) до 10 минут.
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