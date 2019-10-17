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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕСЯТКА КРУПНЫХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВНЕСЛА В БЮДЖЕТ ПОЧТИ 3 МЛРД РУБЛЕЙ
16:18 17.10.2019
Десятка крупных плательщиков Минска за девять месяцев 2019 года уплатила в бюджет 2,8 млрд рублей, или треть доходов консолидированного бюджета города.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, по итогам девяти месяцев в десятку крупных плательщиков столицы вошли: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «МИНСКЭНЕРГО», ООО «Табак-инвест», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», ЗАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН», унитарное предприятие «А1», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ООО «ЕВРОТОРГ».
В Минске осуществляют деятельность 135,7 тыс. субъектов хозяйствования. В составе хозяйствующих субъектов 58,3 тыс. организаций и 77,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 264,7 тыс. граждан.
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