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ЭКОНОМИКА РБ
В «MTС ID» ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ С ЭЛЕКТРОННЫМИ НАКЛАДНЫМИ
16:10 17.10.2019
Оператор связи МТС совместно с компанией «Электронные документы и накладные» внедрили возможность поддержки мобильной электронной цифровой подписи «MTС ID» в сервисе электронного документооборота «ЭДиН».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе телеком-оператора, теперь подписчики услуги «MTС ID» могут работать с электронными накладными, не используя бумажные носители.
Компания «Электронные документы и накладные» — аттестованный EDI-провайдер, оказывающий услуги по обмену электронными документами между юридическими лицами. Система «ЭДиН» обеспечивает цифровой оборот договоров, счетов, актов выполненных работ, накладных и других документов, для которых не требуется дублирования на бумаге. Мобильная ЭЦП «MTС ID» внедрена наравне со стандартной ЭЦП и имеет тот же статус, что и традиционная подпись.
ЭЦП от «MTС ID» размещается на SIM-карте. Идентификация личности и подпись документа происходит с помощью SMS. Все операции защищены от постороннего вмешательства криптографическим ключом. С помощью мобильной ЭЦП пользователи могут сформировать и отправить документы в любом месте, где доступна связь от МТС.
Помимо системы «ЭДиН», «MTС ID» действует для идентификации и подписи на сайте Министерства по налогам и сборам для физлиц и ИП, на портале Фонда социальной защиты, в сервисе mDoc, предназначенном для обмена документами в рамках системы межведомственного документооборота, в личном кабинете Межбанковской системы идентификации, на Едином портале электронных услуг, в системах обслуживания банков.
Стоимость предоставления SIM-карты с электронной цифровой подписью «MTС ID» составляет 1 рубль. Ежемесячный платеж за использование услуги «Предоставление сервисов «МТС ID» — 2,5 рубля, включая неограниченное количество SMS. Выпуск сертификата электронной цифровой подписи для использования в сервисе «МТС ID» — 4,8 рубля за 2 года.
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