За девять месяцев 2019 года с использованием инспекционно-досмотровых комплексов белорусская таможня выявила порядка 1500 нарушений таможенного законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, о результативности использования подобных технических средств таможенного контроля свидетельствует и экономическая целесообразность их эксплуатации: в этом году она составила 64,8 рубля дохода на один рубль затрат.

Время, затрачиваемое на таможенный осмотр автомобилей с применением инспекционно-досмотровых комплексов, доказывает эффективность и целесообразность их применения: не более 10 минут приходится на сканирование транспортного средства и анализ полученных результатов. Полная выгрузка перемещаемого товара и его пересчет могут занять до 4-х часов.