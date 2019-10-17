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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИДК НА ТАМОЖНЕ СОСТАВЛЯЕТ ПОЧТИ 65 РУБЛЕЙ ДОХОДА НА РУБЛЬ ЗАТРАТ
16:02 17.10.2019
За девять месяцев 2019 года с использованием инспекционно-досмотровых комплексов белорусская таможня выявила порядка 1500 нарушений таможенного законодательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, о результативности использования подобных технических средств таможенного контроля свидетельствует и экономическая целесообразность их эксплуатации: в этом году она составила 64,8 рубля дохода на один рубль затрат.
Время, затрачиваемое на таможенный осмотр автомобилей с применением инспекционно-досмотровых комплексов, доказывает эффективность и целесообразность их применения: не более 10 минут приходится на сканирование транспортного средства и анализ полученных результатов. Полная выгрузка перемещаемого товара и его пересчет могут занять до 4-х часов.
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