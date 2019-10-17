Белорусский государственный центр аккредитации (БГЦА) провел серию тематических мероприятий, ко Дню стандартизации и Всемирному дню стандартизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в связи с внедрением в нашей республике новых версий ГОСТ ISO/IEC 17011-2018 и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 проведена серия тренингов для технических экспертов по аккредитации лабораторий, специалистов и технических экспертов по аккредитации органов по сертификации с целью поддержания и повышения компетентности персонала, участвующего в процессе аккредитации, приобретения теоретических и практических навыков участия в оценках. Особое внимание было уделено изменениям в действующих нормативных правовых актах и технических нормативных правовых актах в сфере аккредитации и оценки соответствия, документах международных и региональных организаций по аккредитации (ILAC, IAF, EA) и процедурах БГЦА.

В тренингах приняло участие более 110 технических экспертов по аккредитации.

Для специалистов аккредитованных субъектов и заявителей на аккредитацию 1 октября был проведен тренинг «Технология использования автоматизированной информационной платформы «Аккредитация».

14 октября состоялось заседание за круглым столом со специалистами испытательного центра РУП «Стройтехнорм». Специалисты центра поделились опытом внедрения ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» в систему менеджмента лаборатории.

16 октября состоялся тренинг для органов по сертификации в формате видеоконференцсвязи. В нем приняло участие 10 органов по сертификации.