ОАО «Белшина принимает участие в выставке в рамках II Международного научно-технического и инвестиционного форума по химическим технологиям и нефтегазопереработке «НЕФТЕХИМИЯ-2019», который проходит 16-18 октября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, ОАО «Белшина» также принимает участие в мероприятиях форума, в том числе в выставке инновационной продукции и научно-технических разработок в области химических технологий. На выставке предприятием представлены новые разработки легковых и легкогрузовых шин.

Форум «Нефтехимия-2019» организован БГТУ при поддержке концерна «Белнефтехим», Министерства промышленности и Министерства образования Беларуси, Исполнительного комитета СНГ и Постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России. Форум проводится с целью обмена научно-техническими знаниями в области химического и нефтехимического комплекса, определения особо значимых направлений развития промышленности республики, стимулирования контактов между учеными и производственниками, привлечения потенциальных партнеров и инвесторов.

В рамках форума запланированы международная научно-техническая конференция «Состояние и перспективы развития химического и нефтегазохимического комплекса; выставка инновационной продукции и научно-технических разработок в области химических технологий и нефтегазопереработке и инвестиционных проектов; круглый стол по вопросам инвестиционного финансирования с участием банковских и иных финансовых структур; контактно-кооперационная биржа научно-технических разработок и инвестиционных предложений; конкурс инновационных проектов молодых ученых и заседания советов (консорциумов) в области научно-технического и образовательного сотрудничества.