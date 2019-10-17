Международная конференция «Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве» проходит 17-18 октября на базе РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальной академии наук Беларуси, инновации в механизации растениеводства и животноводства обсудят ученые из Беларуси, России, Украины и Польши, всего 110 специалистов.

Представительный форум станет площадкой для обсуждения важных тем, связанных с продовольственной безопасностью и двусторонним сотрудничеством в рамках Союзного государства Беларуси и России.

Учитывая состав участников, минская площадка предоставляет возможность обсудить имеющиеся вопросы межгосударственного научного сотрудничества Украины, России и других стран, чьи ученые выступят с докладами на конференции.