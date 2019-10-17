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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОХОДИТ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ В СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВЕ
15:05 17.10.2019
Международная конференция «Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве» проходит 17-18 октября на базе РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальной академии наук Беларуси, инновации в механизации растениеводства и животноводства обсудят ученые из Беларуси, России, Украины и Польши, всего 110 специалистов.
Представительный форум станет площадкой для обсуждения важных тем, связанных с продовольственной безопасностью и двусторонним сотрудничеством в рамках Союзного государства Беларуси и России.
Учитывая состав участников, минская площадка предоставляет возможность обсудить имеющиеся вопросы межгосударственного научного сотрудничества Украины, России и других стран, чьи ученые выступят с докладами на конференции.
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