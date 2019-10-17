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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 2,4%
14:52 17.10.2019
Индекс цен на продовольственные товары в Минске в сентябре 2019 г. по сравнению с августом 2019 г. составил 99,7%, с декабрем 2018 г. – 102,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, цены на непродовольственные товары в сентябре выросли на 1,1% по сравнению с августом и на 4,7% по сравнению с декабрем 2018 г.
Индекс цен на услуги в сентябре составил 100,4% к августу и 105,6% к декабрю 2018 г.
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