ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА 25 ОКТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРЛИЦ В РЕЧИЦЕ

14:36 17.10.2019 25 октября 2019 года в Речице (Гомельская область) заместитель председателя Верховного суда, председатель судебной коллегии по экономическим делам Юрий Кобец проведет выездной прием граждан и представителей юридических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, прием состоится с 14.30 до 16.30 в суде Речицкого района (ул. Ленина, 49). Предварительная запись на прием ведется по телефону: 8 (02340) 2-64-01. В этот же день Юрий Кобец примет участие в заседании Речицкого районного исполнительного комитета по вопросу социально-экономического развития Речицкого района за истекший период текущего года.