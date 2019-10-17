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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА 25 ОКТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРЛИЦ В РЕЧИЦЕ
14:36 17.10.2019
25 октября 2019 года в Речице (Гомельская область) заместитель председателя Верховного суда, председатель судебной коллегии по экономическим делам Юрий Кобец проведет выездной прием граждан и представителей юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, прием состоится с 14.30 до 16.30 в суде Речицкого района (ул. Ленина, 49).
Предварительная запись на прием ведется по телефону: 8 (02340) 2-64-01.
В этот же день Юрий Кобец примет участие в заседании Речицкого районного исполнительного комитета по вопросу социально-экономического развития Речицкого района за истекший период текущего года.
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