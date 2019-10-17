В рамках Белорусского стоматологического форума в эти дни в Минске (пр. Победителей, 14) проходят 15-я Международная специализированная выставка «Стоматология Беларуси» (BELARUSDENT), 6-й Белорусский международный стоматологический конгресс и Международная научно-практическая юбилейная конференция «Новое в диагностике, лечении и профилактике стоматологических заболеваний у детей» (посвященная 40-летию кафедры стоматологии детского возраста и 80-летию со дня рождения профессора Э.М.Мельниченко).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, на площадках обсуждаются самые злободневные вопросы, специалисты со всей страны приехали за знанием и опытом. Государственно-частное партнерство, взаимодействие между производителями и поставщиками стоматологического оборудования является визитной карточкой и тем лекалом, по которому строится дальнейшее развитие всей системы здравоохранения.

Ежегодный форум стоматологов направлен на повышение уровня и качества стоматологического обслуживания населения, демонстрирует современные методики лечения, новое оборудование, наработки, технологии и материалы в стоматологии. Стоматология всегда была одним из наиболее востребованных видов медицинской деятельности.

Целевая аудитория форума: врачи-стоматологи, зубные техники, руководители стоматологических клиник частного и государственного сектора, поликлинических отделений, представители фирм-трейдеров в сфере стоматологического оборудования и материалов, студенты соответствующих специальностей, специалисты в области системы здравоохранения.

Отметим, что в рамках выставки, на одном из стендов развернулась экспозиция, посвященная 100-летию зуботехнического ремесла в Беларуси. Здесь представлены материалы и оборудование различных годов прошлого столетия. Тут можно прикоснуться к старине, окунуться в мир зуботехнического ремесла, в реальности почувствовать прошлое.

В рамках выставки «Стоматология Беларуси-2019» свою продукцию (оборудование для стоматологических кабинетов, инструменты, материалы, рентгенустановки и аксессуары, оборудование для зуботехнических лабораторий, ортодонтия, анестезиология, препараты и аксессуары по уходу за зубами, стоматологические лекарственные препараты и многое-многое другое) представили более70 участников из 12 стран мира (Австрия, Беларусь, Германия, Израиль, Италия, Китай, Россия, Финляндия, Чехия, Швейцария, Южная Корея, Япония).

Организаторами конгресса выступают Министерство здравоохранения Беларуси, Белорусская стоматологическая ассоциация и ЗАО «Техника и коммуникации».