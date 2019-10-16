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ЭКОНОМИКА РБ
ТРУДОУСТРОИТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ МИНЧАНЕ СМОГУТ 23 И 24 ОКТЯБРЯ
13:39 17.10.2019
Более 100 вакансий предложат соискателям на электронной ярмарке вакансий, которая пройдет 23 и 24 октября с 10 до 12 часов в каждый из дней, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, в мероприятии примут участие шесть организаций Минска: ОАО «Интеграл»-управляющая компания холдинга «Интеграл», РУП «Белмедпрепараты», ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Керамин», ОАО «Минский мясокомбинат» и ОАО «Беларусбанк».
Электронная ярмарка вакансий будет доступна на сайте. Можно будет уточнить у нанимателей интересующие вопросы, направить резюме, получить приглашение на собеседование в режиме реального времени.
Данная электронная услуга предлагается всем жителям республики и значительно сокращает период поиска работы.
По окончании мероприятия все актуальные вакансии будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости gsz.gov.by, так что доступ к ним для соискателей сохранится.
Электронную ярмарку вакансий проводит комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Министерства труда и социальной защиты.
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