Более 100 вакансий предложат соискателям на электронной ярмарке вакансий, которая пройдет 23 и 24 октября с 10 до 12 часов в каждый из дней, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, в мероприятии примут участие шесть организаций Минска: ОАО «Интеграл»-управляющая компания холдинга «Интеграл», РУП «Белмедпрепараты», ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Керамин», ОАО «Минский мясокомбинат» и ОАО «Беларусбанк».

Электронная ярмарка вакансий будет доступна на сайте. Можно будет уточнить у нанимателей интересующие вопросы, направить резюме, получить приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Данная электронная услуга предлагается всем жителям республики и значительно сокращает период поиска работы.

По окончании мероприятия все актуальные вакансии будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости gsz.gov.by, так что доступ к ним для соискателей сохранится.

Электронную ярмарку вакансий проводит комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Министерства труда и социальной защиты.