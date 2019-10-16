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ЭКОНОМИКА РБ
БЫВШИЙ АДМИНИСТРАТОР ОБВИНЯЕТСЯ В ПРИСВОЕНИИ ДЕНЕГ МАГАЗИНА В МИНСКОМ РАЙОНЕ
13:25 17.10.2019
Минский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Минска, обвиняемого по ч. 2 ст. 211 (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное повторно) Уголовного кодекса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, с марта 2017 года по декабрь 2018 года обвиняемый работал администратором торгового зала в магазине по продаже бытовой, компьютерной и иной техники.
Одной из его обязанностей являлась процедура обслуживания клиентов, которые обращались в магазин по поводу приобретенного некачественного товара.
Согласно материалам уголовного дела, мужчина составлял фиктивные заявления о возврате денег за приобретенные неисправные товары (электрические чайники, утюги, мультиварки, смартфоны и т.д.), указывая вымышленные данные или сведения покупателей, которые ранее получали дисконтные карты. После этого проводил операцию и похищал из кассы магазина указанную в заявлении сумму. Деньги тратил на личные нужды.
Установлено, что на основании 50 оформленных заведомо ложных заявлений присвоены средства на общую сумму более 5 тысяч рублей.
После того как факты противоправной деятельности были выявлены сотрудниками общества, мужчина с занимаемой должности был уволен. Материалы были переданы в правоохранительные органы.
В ходе расследования к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Он дал признательные показания и рассказал следователям алгоритм противоправных действий.
Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд
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