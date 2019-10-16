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ЭКОНОМИКА РБ
КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРОШЕЛ НА ФОРУМЕ «НЕФТЕХИМИЯ-2019»
13:17 17.10.2019
II Международный научно-технический и инвестиционный форум по химическим технологиям и нефтегазопереработке «НЕФТЕХИМИЯ-2019» проходит в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусском государственном технологическом университете, конкурс инновационных научных проектов молодых ученых «Наука – шаг в будущее» стал первым мероприятием, которое состоялось в рамках форума «НЕФТЕХИМИЯ-2019». Студенты, магистранты и аспиранты в течение дня представили работы по развитию и реализации техники, технологий, созданию товаров и услуг в области химических и нефтехимических производств.
В рамках конкурса работы были представлены по 4-м секциям: химия и химические технологии; автоматизация, электромеханика, энергетика и энергоэффективность, IT технологии в химическом комплексе; экологи и охрана окружающей среды; цифровая экономика и управление на предприятиях химического комплекса.
Студенты, магистранты и аспиранты выбирали самые разнообразные темы проектов: от производства битумов и ингибиторов коррозии до инвестирования и маркетингового исследования нефтехимической отрасли. Предложения молодых ученых были направлены на экономию ресурсов Беларуси, использование менее дорогостоящего материала и оборудования в целом, а также введение новых методов производства продукции.
Подведение итогов конкурса состоится 17 октября.
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