II Международный научно-технический и инвестиционный форум по химическим технологиям и нефтегазопереработке «НЕФТЕХИМИЯ-2019» проходит в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусском государственном технологическом университете, конкурс инновационных научных проектов молодых ученых «Наука – шаг в будущее» стал первым мероприятием, которое состоялось в рамках форума «НЕФТЕХИМИЯ-2019». Студенты, магистранты и аспиранты в течение дня представили работы по развитию и реализации техники, технологий, созданию товаров и услуг в области химических и нефтехимических производств.

В рамках конкурса работы были представлены по 4-м секциям: химия и химические технологии; автоматизация, электромеханика, энергетика и энергоэффективность, IT технологии в химическом комплексе; экологи и охрана окружающей среды; цифровая экономика и управление на предприятиях химического комплекса.

Студенты, магистранты и аспиранты выбирали самые разнообразные темы проектов: от производства битумов и ингибиторов коррозии до инвестирования и маркетингового исследования нефтехимической отрасли. Предложения молодых ученых были направлены на экономию ресурсов Беларуси, использование менее дорогостоящего материала и оборудования в целом, а также введение новых методов производства продукции.

Подведение итогов конкурса состоится 17 октября.