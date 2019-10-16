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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ОБЕСПЕЧИЛ ПОЧТИ 73% БЮДЖЕТА МИНСКА
12:51 17.10.2019
В структуре поступлений в бюджет Минска по категориям плательщиков в январе-сентябре 2019 года лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 72,7%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 67,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, на организации государственного сектора приходится 27,3% всех поступлений, на физических лиц – 3,3%, на индивидуальных предпринимателей – 1,8%.
В Минске насчитывается 133,2 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет 6,6 млрд рублей и 2,6 млрд рублей соответственно.
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