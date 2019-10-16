Серию выпускаемых РУП «Белкартография» туристских атласов областей Беларуси пополнила новинка – «Могилевская область. Атлас туриста».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, атлас содержит информацию об административно-территориальном делении Могилевской области, общегеографическую карту области в масштабе 1:250 000, дополненную объектами индустрии туризма, а также объектами краеведческого значения.

В атласе также помещены планы центральных частей городов Могилевской области с их гербами и достопримечательностями, рассказали в РУП «Белкартография».

Издание содержит краткое описание области, городов, достопримечательностей, сопровождающееся фотографиями. В атласе также имеются адреса, телефоны, сайты и e-mail туристских оздоровительных комплексов, баз, домов отдыха, домов охотников и рыболовов, санаториев и агроусадеб.

Атлас, уверены его составители, станет незаменимым помощником в изучении природы, истории и культуры области и превосходным путеводителем для жителей и гостей края.