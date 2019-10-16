В Минске цены производителей промышленной продукции в сентябре 2019 г. по сравнению с августом 2019 г. Выросли на 0,2 процентных пункта, с начала года – на 2,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, цены на инвестиционные товары в сентябре выросли по сравнению с августом на 0,4% и на 2,3% по сравнению с декабрем 2018 года, на промежуточные товары – на 0,7% и 2,6%, потребительские товары – на 0,1% и 1,7% соответственно.

Индекс цен на продукцию производственно-технического назначения в сентябре составил 100,6% к августу и 102,6% к декабрю 2018 г.