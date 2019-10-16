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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 70% ГОСИМУЩЕСТВА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
11:54 17.10.2019
Около 70% государственного имущества зарегистрировано в Брестской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в области проведена большая работа в части методологии и предприняты серьезные меры по выполнению задачи. С августа 1917 года зарегистрировано более 10 тысяч строений, общий план до конца года – 69,3%. Брестская область до 1 октября занимала лидирующую позицию, затем она переместилась на вторую строку после Минской .
До конца года в области осталось зарегистрировать почти 4 с половиной тысячи капитальных строений. Практически все они закреплены за наиболее проблемными группами субъектов хозяйствования, испытывающими дефицит финансовых средств неплатежеспособные сельхозпредприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства.
Что касается бюджетных организаций, то в их отношении прогноз положительный: по информации исполкомов план будет выполнен на 100%.
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