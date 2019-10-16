ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ BELWEST РАСШИРЯЕТ ФИРМЕННУЮ СЕТЬ В САМАРЕ

11:48 17.10.2019 Шестой фирменный магазин BELWEST откроется 19 октября 2019 года в Самаре (ул. Аэродромная, 47а, ТРЦ «Аврора Молл»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в магазине будут представлены новинки осенне-зимней коллекции. 19-20 октября в честь открытия компания BELWEST подарит каждому покупателю бонусную карту и 1000 бонусных баллов.