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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ BELWEST РАСШИРЯЕТ ФИРМЕННУЮ СЕТЬ В САМАРЕ
11:48 17.10.2019
Шестой фирменный магазин BELWEST откроется 19 октября 2019 года в Самаре (ул. Аэродромная, 47а, ТРЦ «Аврора Молл»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в магазине будут представлены новинки осенне-зимней коллекции.
19-20 октября в честь открытия компания BELWEST подарит каждому покупателю бонусную карту и 1000 бонусных баллов.
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