19-я Неделя моды Belarus Fashion Week проходит в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», на этой неделе работают шоу-румы самых известных белорусских дизайнеров – более 40 самых знаменитых брендов представили во время проведения Недели моды свои модели одежды и аксессуаров.

«Неделя моды в Беларуси – это бизнес-мероприятие, которое объединяет дизайнеров в одну ассоциацию, где они вместе каждый день работают над развитием своего бренда. Кроме того, Belarus Fashion Week – это коммуникационная платформа, где дизайнеры знакомятся с коллегами и партнерами. Каждое знакомство и инициатива – это галочка для меня! 19-й сезон Belarus Fashion Week разделен на три основные зоны: продажи (Belarus Fashion Week Festival), образование (Belarus Fashion Forum, Fashion Tech Hub) и модные показы. И мы благодарим каждого партнера и участника, которые вложили свои ресурсы в создание такого проекта!», - отметила основательница Belarus Fashion Week и председатель РОО «Белорусская палата моды» Янина Гончарова.

В четверг, 17 октября, начнутся модные показы.

В субботу 19 октября свою коллекцию представит дизайнер Татьяна Ефремова – член РОО «Белорусская палата моды», член «Белорусского союза дизайнеров», постоянный участник Belarus Fashion Week, лауреат и обладатель Гран-при республиканских и международных конкурсов модельеров, дизайнер «Витебского мехового комбината». Партнер показа – бренд BRAVO «Холдинга «Марко».