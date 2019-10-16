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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 10,3%
10:56 17.10.2019
За январь-август 2019 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска составила 10,3%, рентабельность продаж – 8,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, дебиторская задолженность на 1 сентября 2019 г. составила 15,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,4 млрд рублей, или 15,1% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 сентября 2019 г. составила 16 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,1 млрд рублей, или 7% от общего объема кредиторской задолженности.
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