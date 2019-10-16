Правительство согласовало ходатайство Белорусского государственного концерна пищевой промышленности ”Белгоспищепром“ о продлении до 1 ноября 2024 г. срока санации открытого акционерного общества ”Конфа“. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 701 от 15 октября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ принят в соответствии с частью четвертой статьи 125 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З ”Об экономической несостоятельности (банкротстве)“.