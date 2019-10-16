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ЭКОНОМИКА РБ
САНАЦИЯ ОАО ”КОНФА“ ПРОДЛЕНА ДО 1 НОЯБРЯ 2024 ГОДА
10:43 17.10.2019
Правительство согласовало ходатайство Белорусского государственного концерна пищевой промышленности ”Белгоспищепром“ о продлении до 1 ноября 2024 г. срока санации открытого акционерного общества ”Конфа“. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 701 от 15 октября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ принят в соответствии с частью четвертой статьи 125 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З ”Об экономической несостоятельности (банкротстве)“.
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