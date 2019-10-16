Результаты контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок и меры по пресечению необоснованного посредничества рассмотрены 16 октября на совместном заседании коллегий Комитета государственного контроля и Генеральной прокуратуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, мероприятие прошло под председательством руководителя Комитета госконтроля Леонида Анфимова и заместителя генерального прокурора Алексея Стука. В нем приняли участие руководители министерств антимонопольного регулирования и торговли, сельского хозяйства и продовольствия, промышленности, транспорта и коммуникаций, архитектуры и строительства, ЖКХ, лесного хозяйства, здравоохранения и образования.

"Если оцифровать масштабы необоснованного посредничества в нашей стране, то это около 3% ВВП. В карманах дельцов оседает более 1,5 млрд. долларов. Эти деньги для страны не лишние. Если бы они пошли на благие цели, то экономика, конечно, повысила бы свою эффективность", – сказал Леонид Анфимов.

При этом он подчеркнул, что в целом от посредников нельзя отказываться, а с некоторыми из них работать даже выгоднее, чем напрямую с производителями.

"Заслон на пути таких посредников никто не собирается ставить", – отметил глава контрольного ведомства.

Главная задача – пресечь необоснованное посредничество на ранней стадии. Система закупок должна быть понятной, прозрачной, открытой и свободной от недобросовестных посредников.

Факты необоснованного посредничества установлены Комитетом госконтроля практически во всех сферах хозяйственной деятельности. За 9 месяцев 2019 года органами финансовых расследований Комитета госконтроля выявлено 73 преступления, связанных с незаконным посредничеством.

Вовлечение необоснованных (недобросовестных) посредников в хозяйственные правоотношения зачастую осуществляется путем проведения формальных процедур закупок с участием в них аффилированных структур.

Например, в ходе проверки барановичского предприятия агропромышленного комплекса выявлены факты необоснованного посредничества при закупке ветеринарных препаратов белорусского производства у частной структуры. Посреднические услуги обошлись предприятию в 854,7 тыс. рублей. Ветеринарные препараты, вакцины и дезинфицирующие средства приобретались через посредника по цене в 2-2,5 раза дороже, чем напрямую у производителя. В последующем доход от совершенных сделок через посредническую фирму обналичивался в виде дивидендов. По фактам хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в отношении должностных лиц барановичского предприятия и фирмы-посредника возбуждены уголовные дела.

К взаимодействию с необоснованными посредниками приводят формальное изучение рынка и поверхностное проведение маркетинговых исследований.

Так, взаимодействие ГП «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» и организаций цементной промышленности с посредническими структурами при закупках материальных ресурсов без проработки возможности их приобретения напрямую у производителей привело к дополнительным финансовым расходам и, как следствие, к увеличению себестоимости производимой продукции. Только по выявленным фактам закупок железной руды, гипсового камня и других ресурсов дополнительные расходы цементных заводов в 2017-2019 годах составили около 8 млн. рублей.

Многочисленные нарушения установлены при закупках запасных частей в агропромышленном комплексе и ЖКХ, а также в организации общественного питания в учреждениях образования и здравоохранения.

К примеру, специализированное предприятие, обеспечивающее питание пациентов в больницах Могилева, приобретало продукты питания преимущественно у посредников по значительно более высоким ценам, чем у производителей (только на закупках в 2016-2017 годах четырех наименований продуктов питания посредникам переплатили 45 тыс. рублей). Аналогичное предприятие в Минске приобретало продовольственное сырье и продукты питания у посреднических структур, оптовые надбавки которых доходили до 243%.

Одно из коммунальных предприятий Гомельской области в 2016-2018 годах без изучения рынка и проведения конкурсных процедур на условиях предоплаты закупило у 9 посредников автозапчасти по ценам, превышающим цены изготовителя до 10 раз, переплатив свыше 530 тыс. рублей. По результатам проверки в отношении директора коммунального предприятия возбуждено уголовное дело, по требованию Комитета госконтроля виновными лицами возмещено 412,8 тыс. рублей, к дисциплинарной ответственности привлечено 10 должностных лиц.

Установлены факты, когда поставщики готовят заказчикам технические условия (рецептуры продукции) под собственные предложения.

К примеру, применение мясокомбинатами в производстве продукции навязанных поставщиками комплексных пищевых добавок приводит к их безальтернативной закупке по завышенным в разы ценам. Так, частная структура отгрузила одному из мясокомбинатов комплексную пищевую добавку «Ветчина крестьянская» по цене в 2,5 раза дороже стоимости у производителя. Это стало возможным благодаря включению в рецептуры и технические условия на выпускаемую мясокомбинатами продукцию конкретных видов добавок. Аналогичным образом комплексная пищевая добавка поставлялась другим мясокомбинатам. В общей сложности сумма завышения стоимости поставленных посредником в адрес пяти белорусских мясокомбинатов добавок, закупленных на внешнем рынке, составила более 2 млн. долларов США.

Схемы необоснованного посредничества зачастую построены на взяточничестве и злоупотреблении служебными полномочиями.

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела КТУП «Минсктранс», который за денежное вознаграждение лоббировал интересы посреднической коммерческой структуры, осуществлявшей поставки горюче-смазочных материалов.

Управлением ДФР по Минской области и Минску в ходе контроля за расходованием бюджетных средств при закупках борисовским предприятием калиброванного металла выявлен недобросовестный посредник – ООО «Дельтаферрум». Через эту компанию по фиктивным документам на завод якобы поставлялся металл, а на самом деле его похищали работники завода из остатков, образовавшихся в процессе производства. По материалам проверки было возбуждено 12 уголовных дел, фигуранты уголовных дел осуждены. Причиненный заводу вред возмещен в трехкратном размере. В результате исключения недобросовестного посредничества завод стал приобретать металлопрокат непосредственно у представителя производителя по ценам ниже на 2-9%.